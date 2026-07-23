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Inrikes

Stopp på E22 under större delen av dagen

Av Tomas Ekelund
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En avstängning i båda riktningar på motorvägen E22 väntas påverka trafiken mellan Lund och Hörby under större delen av dagen, enligt Trafikverket.

Anledningen är att en bil har kört in i mitträcket. När den är bärgad kommer ett körfält att öppnas upp i norrgående riktning. Södergående riktning öppnas upp först mot kvällen.

En person som befann sig i bilen har förts till sjukhus med ambulans
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”Trafiken leds om via väg 17 och väg 23”
TT
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