Stopp på E22 under större delen av dagen

En avstängning i båda riktningar på motorvägen E22 väntas påverka trafiken mellan Lund och Hörby under större delen av dagen, enligt Trafikverket.

Anledningen är att en bil har kört in i mitträcket. När den är bärgad kommer ett körfält att öppnas upp i norrgående riktning. Södergående riktning öppnas upp först mot kvällen.