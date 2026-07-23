Stopp på E22 under större delen av dagen
En avstängning i båda riktningar på motorvägen E22 väntas påverka trafiken mellan Lund och Hörby under större delen av dagen, enligt Trafikverket.
Anledningen är att en bil har kört in i mitträcket. När den är bärgad kommer ett körfält att öppnas upp i norrgående riktning. Södergående riktning öppnas upp först mot kvällen.
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