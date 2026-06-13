Stor protest mot rasism efter upplopp i Nordirland

Tusentals människor samlas i de nordirländska städerna Belfast och Derry på lördagen för att protestera mot de rasistiska upploppen, rapporterar lokala medier. Demonstranter håller upp skyltar med texter som ”Hat är det enda hotet på våra gator” och ”Belfast står upp mot rasism”.

63-åriga Hilary Hunter säger till AFP att hon är ”helt förfärad” över våldet de senaste dagarna.

– Vi är här för att visa att de som ställer till alla problem inte talar för oss, säger hon.

Den senaste tidens gatuvåld började efter att en asylsökande sudanesisk man blev misstänkt för att ha försökt knivmörda en man på en gata i Belfast. Det ledde till omfattande invandringskritiska protester och upplopp där personer med utländsk bakgrund blev påhoppade.

Storbritanniens Nordirlandsminister Hilary Benn har tidigare sagt att maskerade ”huliganer” skapat rädsla i staden genom att trakassera människor och driva dem från sina hem genom mordbränder.