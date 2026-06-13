ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Stor protest i Belfast på lördagen. (Peter Morrison /AP/TT)
Knivdådet i Belfast

Stor protest mot rasism efter upplopp i Nordirland

Av Alice Hermansson
Publicerad:

Tusentals människor samlas i de nordirländska städerna Belfast och Derry på lördagen för att protestera mot de rasistiska upploppen, rapporterar lokala medier. Demonstranter håller upp skyltar med texter som ”Hat är det enda hotet på våra gator” och ”Belfast står upp mot rasism”.

63-åriga Hilary Hunter säger till AFP att hon är ”helt förfärad” över våldet de senaste dagarna.

– Vi är här för att visa att de som ställer till alla problem inte talar för oss, säger hon.

Den senaste tidens gatuvåld började efter att en asylsökande sudanesisk man blev misstänkt för att ha försökt knivmörda en man på en gata i Belfast. Det ledde till omfattande invandringskritiska protester och upplopp där personer med utländsk bakgrund blev påhoppade.

Storbritanniens Nordirlandsminister Hilary Benn har tidigare sagt att maskerade ”huliganer” skapat rädsla i staden genom att trakassera människor och driva dem från sina hem genom mordbränder.

Omni förklararSå utnyttjar högerextrema våldet i Belfast

Omni Mer
Belfast Telegraph rapporterar löpande
www.belfasttelegraph.co.uk
Invandring är en mycket omdebatterad fråga både i Storbritannien och Irland
AFP  · Ofta betalvägg
Tusentals gick ut för att markera mot rasismen
TT
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Knivdådet i BelfastEuropaStorbritannienRasism