Storbank: Europeiska försvarsaktier har mer att ge

Saab Gripen visas upp i Kanada i maj i år.

Uppsidan är fortfarande stor för den europeiska försvarssektorn. Det säger George Holst, global chef för bolagsbevakning på BNP Paribas, till Bloomberg.

Holst menar att tiden är kommen för när regeringars löften om att öka satsningarna på försvaret ska börja materialiseras. De stora försvarsbolagen har tagit emot ordrarna och skickat dem vidare till sina leverantörer.

– Spridningseffekten är nu i full gång, säger Holst till nyhetsbyrån.

Försvarsaktier har halkat efter den bredare europeiska marknaden i år på grund av osäkerhet om regeringar verkligen kommer genomföra de ökade försvarssatsningar som de utlovat.