ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Saab Gripen visas upp i Kanada i maj i år. (Justin Tang /AP/TT / AP)
Försvarets framtid

Storbank: Europeiska försvarsaktier har mer att ge

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Uppsidan är fortfarande stor för den europeiska försvarssektorn. Det säger George Holst, global chef för bolagsbevakning på BNP Paribas, till Bloomberg.

Holst menar att tiden är kommen för när regeringars löften om att öka satsningarna på försvaret ska börja materialiseras. De stora försvarsbolagen har tagit emot ordrarna och skickat dem vidare till sina leverantörer.

– Spridningseffekten är nu i full gång, säger Holst till nyhetsbyrån.

Försvarsaktier har halkat efter den bredare europeiska marknaden i år på grund av osäkerhet om regeringar verkligen kommer genomföra de ökade försvarssatsningar som de utlovat.

Banken redo att låna ut pengar till försvarssektorn
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Citi ser köpläge i försvarsaktier
Affärsvärlden  · Ofta betalvägg
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen