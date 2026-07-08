Analytiker: Ett riskpåslag – men oron väntas lägga sig

Den upptrappade Irankonflikten som får oljepriset att rusa och börserna att falla oroar experter som DI talat med.

– Nattens attacker medför ju onekligen ett ökat riskpåslag igen på oljemarknaden, säger Arctic Securities råvaruanalytiker Christian Kopfer.

Precis som Kopfer anser Nordeas råvaruanalytiker Thina Saltvedt att båda parterna har ekonomiska intressen av att lösa konflikten i närtid.

Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjell anser att marknadens reaktion känns rimlig och att investerare fortfarande prisar in att oron kommer att lägga sig.