Stort sug på Eks och Wallenbergs farkost: ”Dialoger pågår”

Spotify-grundaren Daniel Eks och familjen Wallenbergs försvarssatsning Tistel drar redan under sitt första verksamhetsår in stora pengar. Det skriver Breakit.

Bolagets som satsar på obemannade farkoster, som leds av techveteranen Anna Settman, redovisar de första tio månaderna en omsättning på 28,5 miljoner kronor och en vinst på 6,5 miljoner kronor.

Vidare uppger bolaget att kunder redan har betalat, eller åtagit sig att betala, tiotals miljoner kronor i förskott för Tistels system.

– Intresset för den teknik vi utvecklar är stort och vi har flera spännande kommersiella dialoger pågående, säger Anna Settman utan att gå in på detaljer kring vilka kunderna är.