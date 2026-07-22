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ECB-chefen Christine Lagarde. (Florian Wiegand /AP/TT / AP)
ECB vs inflationen

Strategen om ECB: ”Situationen i Hormuz stressar”

Av Magnus Eriksson
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På torsdagen lämnar Europeiska centralbanken (ECB) räntebesked. Höga energipriser i euroområdet sätter hård press på banken, skriver TT.

Till skillnad från i Sverige finns det i euroområdet en oro kring inflationsutvecklingen. Detta är något som ECB behöver ta hänsyn till i sina beslut.

– Stressen kommer absolut från situationen i Hormuzsundet, säger SEB:s makrostrateg Amanda Sundström till nyhetsbyrån.

Med detta i åtanke finns det en möjlighet att ECB höjer räntan redan på torsdag, även om det inte är huvudscenariot, säger Sundström. Mer sannolikt är att det kommer en höjning i september, kanske följd av ytterligare en höjning senare i år.

Riksbanken klart mindre stressad än ECB
TT
ECB förväntas höja räntan i september
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