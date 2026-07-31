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bensinstation i Turin, Italien, den 24 juli. (Marco Alpozzi /AP/TT / AP)
ECB vs inflationen

Inflationen stiger i eurozonen – dyrare energi bidrar

Av Andreas Victorzon
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Inflationstakten i euroområdet steg preliminärt till 2,9 procent i juli från 2,8 procent i juni, visar nya siffror från statistikmyndigheten Eurostat. Det var i linje med förväntningarna, enligt Trading Economics.

Energikostnaden ökade med 10 procent och bidrog till uppgången.

Kärninflationen, som är rensad för bland annat energi och mat, steg till 2,5 procent i årstakt från 2,4 procent i juni. Väntat var att den skulle ligga kvar på 2,4 procent.

Inflationstakten i EMU mäts normalt i det harmoniserade måttet HIKP.

Energipriserna var 1,5 procentenheter högre än i juni
pressmeddelande · ec.europa.eu
Matpriserna backade
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EMU:s inflation
bakgrund · tradingeconomics.com
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