Inflationen stiger i eurozonen – dyrare energi bidrar

Inflationstakten i euroområdet steg preliminärt till 2,9 procent i juli från 2,8 procent i juni, visar nya siffror från statistikmyndigheten Eurostat. Det var i linje med förväntningarna, enligt Trading Economics.

Energikostnaden ökade med 10 procent och bidrog till uppgången.

Kärninflationen, som är rensad för bland annat energi och mat, steg till 2,5 procent i årstakt från 2,4 procent i juni. Väntat var att den skulle ligga kvar på 2,4 procent.

Inflationstakten i EMU mäts normalt i det harmoniserade måttet HIKP.