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ECB-chefen Christine Lagarde i februari 2026. (Florian Wiegand /AP/TT / AP)
ECB vs inflationen

ECB lämnar styrräntan oförändrad

Av Magnus Eriksson
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Europeiska centralbankens råd beslutade vid torsdagens möte att lämna räntorna oförändrade.

Depositräntan ligger därmed kvar på 2,25 procent och styrräntan (refinansieringsräntan) på 2,40 procent. Bägge beskeden var väntade.

”Osäkerheten är fortsatt hög och den fulla inflationseffekten av energichocken har ännu inte utspelat sig”, skriver ECB i ett press meddelande.

Efter höjningen i juni var enigheten bland investerare inför dagens besked stor om att depositräntan skulle lämnas oförändrad på 2,25 procent. Marknaden lyssnar i stället efter signaler om när nästa höjning kommer.

”ECB bör hålla styrräntan på 2,25 procent, men vi ser en höjning i september som trolig, särskilt eftersom oljepriserna stiger igen”, skrev ING Economics i ett kundbrev i morse, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Marknaden förväntar sig mellan två till tre räntehöjningar från ECB, med den första inprisad i oktober och den andra i april nästa år.

ECB:s motivering till dagens beslut
pressmeddelande · www.ecb.europa.eu
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ECB vs inflationenChristine LagardeECB, Europeiska centralbankenMakroekonomiEuropa