Ekonomer: Oljan avgör om ECB höjer räntan i höst

ECB:s beslut att lämna styrräntorna oförändrade var logiskt eftersom inflationen fortsatt sjunka, skriver ING:s makrochef Carsten Brzeski i en kommentar. Men med de skenande energipriserna är en ny räntehöjning i september i det närmaste kassaskåpssäker.

”Om oljepriset inte börjar falla tydligt under de kommande veckorna kommer ECB:s egna makroprognoser i september att peka tydligt mot ännu en räntehöjning”, skriver Brzeski.

SEB:s makrostrateger Amanda Sundström och Olle Holmgren konstaterar att ECB fortfarande inte ser några spridningseffekter från de högre energipriserna till den bredare inflationen, samtidigt som tillväxten riskerar att försvagas.

”Vi bedömer därför att ECB mycket väl kan lämna räntan oförändrad resten av året”, skriver de men flaggar för att utvecklingen i Mellanöstern blir avgörande.