ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
SAS-flyg på Gardermoen i Oslo. Arkivbild. (Lise Åserud / NTB)
Ekonomi

Strejk hotar – SAS-avgångar till Stockholm ställs in

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Runt 640 kabinanställda hos SAS i Norge tas ut i strejk i dag om parterna inte kommer överens, rapporterar TT. Facket och flygbolaget skulle egentligen ha svarat på medlarnas bud vid midnatt, men förhandlingarna har fortsatt under morgonen.

Utöver lönerna handlar tvisten om oförutsägbara arbetstider, samt ansvaret för säkerhet och hälsa ombord, skriver Dagens Næringsliv.

SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. Effekterna på flygtrafiken väntas bli stora om strejken bryter ut.

Osäkerheten får SAS att ställa in
TT
SAS har vidtagit begränsade försiktighetsåtgärder
www.dn.no
Parterna har inte enats om ett nytt kollektivavtal
Sveriges Radio
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen