Strejk hotar – SAS-avgångar till Stockholm ställs in

Runt 640 kabinanställda hos SAS i Norge tas ut i strejk i dag om parterna inte kommer överens, rapporterar TT. Facket och flygbolaget skulle egentligen ha svarat på medlarnas bud vid midnatt, men förhandlingarna har fortsatt under morgonen.

Utöver lönerna handlar tvisten om oförutsägbara arbetstider, samt ansvaret för säkerhet och hälsa ombord, skriver Dagens Næringsliv.

SAS har ställt in flera avgångar, bland annat till Stockholm. Effekterna på flygtrafiken väntas bli stora om strejken bryter ut.