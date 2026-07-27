Studenternas AI-idé ska hjälpa polisen

Masterstudenter på Designhögskolan i Umeå har tagit fram ett AI-koncept som ska hjälpa polisen att sortera bland stora mängder data. Det rapporterar TV4 Nyheterna.

Framför allt handlar det om filmer från övervakningskameror eller bilder, som i vanliga fall skulle ta flera månader att gå igenom. AI används för att hjälpa polisen sortera data snarare än att ta bort eller manipulera den.

– Man vill inte hamna i en situation där man använder generativ AI som hittar på, som säger att här finns det ett brott trots att inget brott har begåtts. Man måste lämna det ansvaret till polisutredaren, säger Alma Bülow Bengtsson, som är en av studenterna.