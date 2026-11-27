Studentlistan har hittat sin presidentkandidat
Serbiska Studentlistan har nu hittat sin kandidat inför presidentvalet den 27 december, rapporterar flera medier. Valet har landat på kemiprofessorn Radomir Saicic.
I ett uttalande säger Saicic att han är stolt över förtroendet.
– Det senaste decenniet har präglats av rättsstatens fall, korruption och hatpropaganda.
Presidentvalet blev tidigarelagt när den tidigare presidenten Aleksandar Vucic avgick för att i stället försöka bli premiärminister. Vucic och hans parti SNS förlorade mot Studentlistan i parlamentsvalet men regeringen sitter kvar vid makten tills en ny regering har formats.
bakgrund
Serbiens presidentval 2026
Wikipedia (en)
Presidential elections will be held in Serbia on 27 December 2026 to elect the president of Serbia. The election is being held early because Aleksandar Vučić resigned on 27 September 2026, before the end of his second term, to lead the list of the Serbian Progressive Party (SNS) as its candidate for prime minister in the snap parliamentary election of 25 October. Having served two terms, Vučić could not run again. Ana Brnabić and then Aleksandar Čupić, in their capacity as president of the National Assembly, have served as acting president since his resignation. Čupić called the election on 26 November. The Student List, which won the parliamentary election, says it has a presidential candidate. Vučić said that the SNS would not take part, but the final decision rests with the party's bodies, which meet in December. Branimir Nestorović and Bogoljub Karić have announced their candidacies.
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