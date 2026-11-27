Serbiska Studentlistan har nu hittat sin kandidat inför presidentvalet den 27 december, rapporterar flera medier. Valet har landat på kemiprofessorn Radomir Saicic.

I ett uttalande säger Saicic att han är stolt över förtroendet.

– Det senaste decenniet har präglats av rättsstatens fall, korruption och hatpropaganda.

Presidentvalet blev tidigarelagt när den tidigare presidenten Aleksandar Vucic avgick för att i stället försöka bli premiärminister. Vucic och hans parti SNS förlorade mot Studentlistan i parlamentsvalet men regeringen sitter kvar vid makten tills en ny regering har formats.