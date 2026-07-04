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Avdelningen på Kumlaanstalten där minderåriga kommer hållas i förvar vid fällande fängelsedom/Johan Fritioff, biträdande kriminalvårdschef (TT)
Debatten om barnfängelser

Svåra frågor väntar när barn nu flyttar in på Kumla

Av Ebba Örn
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Är det en bra idé att låta en ledsen 15-åring ringa hem till sin mamma från fängelset? Frågan är bara en av många nya avvägningar som väntar personalen på Kumlaanstalten när barn mellan 15 och 17 år nu börjat flytta in, skriver TT.

De unga som blir aktuella för Kumla är dömda för grova våldsbrott. Samtidigt är de fortfarande barn, och därför måste det hela tiden finnas en blick på vad som är bäst för barnet, säger Johan Fritioff, biträdande kriminalvårdschef. Han tar telefonsamtalen som exempel.

– Ska vi ha överseende med vilka samtal som är lämpliga, jämfört med för vuxna? Är samtalet till gagn för barnet, även om det kanske egentligen inte följer reglementet, så kan vi nog glida lite på linjerna, fortsätter han.

Totalt kommer det finnas 16 rum för barn på Kumla, uppdelat på två avdelningar
TT
De första barnen flyttade in redan i onsdags, 1 juli
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Nu börjar anstalten i Kumla ta emot brottsdömda 15–17-åringar
www.dagen.se
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