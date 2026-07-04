Svåra frågor väntar när barn nu flyttar in på Kumla

Är det en bra idé att låta en ledsen 15-åring ringa hem till sin mamma från fängelset? Frågan är bara en av många nya avvägningar som väntar personalen på Kumlaanstalten när barn mellan 15 och 17 år nu börjat flytta in, skriver TT.

De unga som blir aktuella för Kumla är dömda för grova våldsbrott. Samtidigt är de fortfarande barn, och därför måste det hela tiden finnas en blick på vad som är bäst för barnet, säger Johan Fritioff, biträdande kriminalvårdschef. Han tar telefonsamtalen som exempel.

– Ska vi ha överseende med vilka samtal som är lämpliga, jämfört med för vuxna? Är samtalet till gagn för barnet, även om det kanske egentligen inte följer reglementet, så kan vi nog glida lite på linjerna, fortsätter han.