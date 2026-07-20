Första barnen på plats på Kumlas barnfängelse

Bild från avdelningen på Kumlaanstalten där minderåriga från 14 års ålder kommer hållas i förvar vid fällande fängelsedom, 23 juni.

Omkring tio minderåriga har flyttats till Kumlaanstaltens nya barnavdelning, en av åtta nya i Sverige, skriver TT.

Enligt nyhetsbyrån rör det sig i nuläget om färre än tio 17-åringar som flyttats från vanliga fängelseavdelningar. Enligt Kumlaanstaltens chef Jacques Mwepu har ”någon enstaka” 18-åring också flyttats på grund av särskilda skäl.

Sedan den första juli ska fängelse ersätta sluten ungdomsvård för unga mellan 15 och 17 år, men tidigare dömda till ungdomsvård kommer inte flyttas.

– Det kommer att ta tid innan minderåriga som döms utifrån den nya lagstiftningen, som började gälla den 1 juli, kommer till oss. Vi tror dock att alla 32 platser är fullbelagda inom ett, eller två år, säger Mwepu till TT.