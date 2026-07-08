48 tunga namn i upprop: Rösta nej till regeringens förslag

Till vänster: Friends generalsekreterare Maja Frankel. I mitten: Andreas Holmberg, biskop i Stockholms stift. Till höger: Fackförbundet Sekos förbundsordförande Gabriella Lavecchia. Samtliga har skrivit under uppropet.

I ett upprop mot förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år har 48 personer i dag skrivit under en debattartikel i Aftonbladet. I listan av undertecknare återfinns bland annat företrädare för Svenska kyrkan samt flera stora organisationer och fackförbund.

Debattartikeln tar upp det faktum att Lagrådet har sågat förslaget.

”Kritiken rör bland annat brister i beredningskravet, otillräcklig analys av flera centrala frågor och att förslaget kan få motsatt effekt mot vad regeringen avser”, skriver undertecknarna.

De menar att samhället måste ”agera kraftfullt” mot grov kriminalitet och kriminella nätverk som utnyttjar barn.

”Just därför måste också lagstiftningen vila på en stabil grund”, skriver man vidare.