S vill sänka straffåldern – saknas stöd hos egna väljarna
Socialdemokraterna kommer att rösta för förslaget om att sänka straffåldern till 14 år, trots att 69 procent av partiets egna väljare är emot förslaget. Det skriver TV4 Nyheterna.
– Vi är ett stort parti med många väljare och många medlemmar. Jag har stor respekt för att det finns olika åsikter om det här konkreta lagförslaget, säger partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
Hon säger att utvecklingen i Sverige gör att partiet har landat i att rösta för förslaget, vilket också går i linje med en tidigare motion från S.
Just nu upplåst för alla
Straffåldern • Kontext
I Sverige blir du straffmyndig när du fyller 15 år – den ordningen har gällt sedan 1864. Regeringens förslag om att 13-åringar ska kunna få fängelse har mötts av kritik – och nu drar Tidöpartierna tillbaka förslaget.
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