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Arkivbild av den ukrainska militären. Soldaterna på bilden har ingenting med artikeln att göra. (Andriy Andriyenko / AP)
Ryska invasionenStriderna

Svårt att motivera nya rekryter i Ukrainas militär

Av Hedda Hallsenius
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Det börjar bli svårt för den ukrainska militären att motivera nya soldater under utbildningarna, skriver Kyiv Independent.

Det är stor skillnad om man jämför med 2022, när militären var full av motiverade personer som alltid var redo att dra ut i strid. Nu är många av rekryterna äldre och har problem med hälsan, enligt befälen.

Enligt befälhavaren Ihor är det viktigt att hjälpa nya rekryter bli självsäkra i stridandet, och samtidigt vara ärliga med dem om krigets brutalitet.

– Det viktigaste är att överleva den första rädslan. Sedan blir det lättare. Om de inte är intresserade går det in genom ena örat och ut genom det andra.

Rekryten Andrij: ”Jag har en motivation – att överleva och komma hem till min familj”
kyivindependent.com
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