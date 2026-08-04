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Arkivbild från ön Phuket i Thailand, där en svensk kvinna gripits misstänkt för bedrägeri. (Tiwa Suvarnabhanu / AP)
Inrikes

Svensk gripen i Thailand – misstänks för bedrägeri

Av Hedda Hallsenius
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En svensk kvinna har gripits i Thailand, misstänkt för miljonbedrägeri. Det rapporterar TV4 Nyheterna, som hänvisar till Thai Examiner.

Kvinnan ska ha ingått i ett kriminellt nätverk och har enligt thailändsk polis stulit motsvarande 17 miljoner svenska kronor genom telefonbedrägerier där hon utgav sig för att ringa från banken för att lura folk på pengar.

Kvinnan var internationellt efterlyst av Interpol. Hon ska nu utvisas till Sverige.

Kvinnan greps på turistön Phuket
www.tv4.se
14 personer uppges ha varit med i nätverket som kopplas till över 160 fall av bedrägeri
www.thaiexaminer.com
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