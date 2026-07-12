Svensk man hittad död i Norge
En svensk man i 50-årsåldern har hittats död i fjällen i Norge, rapporterar norska NTB enligt TT.
Mannen anmäldes försvunnen under söndagskvällen. Någon timme senare hittades han död av en vän.
”Den omkomne har sannolikt fallit och avlidit av skadorna”, skriver polisen i Nordland på sin webbplats.
Polisen har inlett en utredning för att klarlägga omständigheterna kring dödsfallet. Anhöriga har underrättats
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