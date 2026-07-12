Svensk man hittad död i Norge

En svensk man i 50-årsåldern har hittats död i fjällen i Norge, rapporterar norska NTB enligt TT.

Mannen anmäldes försvunnen under söndagskvällen. Någon timme senare hittades han död av en vän.

”Den omkomne har sannolikt fallit och avlidit av skadorna”, skriver polisen i Nordland på sin webbplats.

Polisen har inlett en utredning för att klarlägga omständigheterna kring dödsfallet. Anhöriga har underrättats