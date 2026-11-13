Nu ska det avgöras. Inom och mellan partierna pågår intensiva diskussioner. Och väldigt snart måste de välja väg.

Men oavsett hur regeringsbildningen slutar så står det redan nu klart att besluten som fattas kommer att få enorma konsekvenser för svensk politik i många, många år framöver.

För flera partier kan vägvalen även bli avgörande för deras framtid. Tänk bara på hur kärnkraften eller Decemberöverenskommelsen har fortsatt att prägla den politiska debatten långt efteråt.

Sverige kan få en regering ledd av Socialdemokraterna, med eller utan Vänsterpartiet. Men det kan också bli vad kritikerna kallar Tidö 2 – en högerregering med Sverigedemokraterna som stödparti.

För Centerpartiet står särskilt mycket på spel. Vilken väg partiet än väljer riskerar det att anklagas för svek och bli en av regeringsbildningens stora förlorare. Men spelar partiet sina kort rätt kan det också lyckas taktika sig fram till ett mycket större politiskt inflytande än vad partiets storlek egentligen motiverar.

På Omni vill vi hjälpa våra läsare att förstå vad som händer, varför det händer och vad det kan få för konsekvenser.

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