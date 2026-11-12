Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist håller pressträffen där hon beställde sina ”totalpaket”.

Plötsligt var Centerpartiet kungamakare med tidiga julklappar när friarna M och S ska lämna varsitt ”totalpaket”.

C-ruset över den nya rollen och drömmarna om ”Alliansen 3.0” kom av sig fort när Jimmie Åkesson ännu en gång pekade ut det uppenbara.

I själva verket står C inför ett svårt val, och det kan bli kostsamt att välja Kristersson.