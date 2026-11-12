Regeringsbildningen • Omni förklarar
Guldläget som blev svårt – det kan C få betala för att välja Kristersson
Plötsligt var Centerpartiet kungamakare med tidiga julklappar när friarna M och S ska lämna varsitt ”totalpaket”.
C-ruset över den nya rollen och drömmarna om ”Alliansen 3.0” kom av sig fort när Jimmie Åkesson ännu en gång pekade ut det uppenbara.
I själva verket står C inför ett svårt val, och det kan bli kostsamt att välja Kristersson.
Fortsätt läsa – testa gratis i 1 månad
Få tillgång till hela artikeln och allt vårt bästa material i Omni Mer.
- Läs utan annonser
- Dela med en vän
- Avsluta när du vill
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen