Svenska inflationen bromsar in kraftigt
Inflationen enligt KPIF bromsade in från 1,3 procent i årstakt i juni till 0,7 procent i juli, enligt preliminära siffror från SCB.
Den ovanligt låga inflationen påverkas bland annat av den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel och den statliga subventionen av månadskort till kollektivtrafiken som infördes 1 juli, skriver TT.
KPIF är det mått som Riksbanken följer.
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