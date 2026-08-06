Svenska inflationen bromsar in kraftigt

Inflationen enligt KPIF bromsade in från 1,3 procent i årstakt i juni till 0,7 procent i juli, enligt preliminära siffror från SCB.

Den ovanligt låga inflationen påverkas bland annat av den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel och den statliga subventionen av månadskort till kollektivtrafiken som infördes 1 juli, skriver TT.

KPIF är det mått som Riksbanken följer.