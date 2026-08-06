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Genrebild. (Andreas Hillergren/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska inflationen

Svenska inflationen bromsar in kraftigt

Av Jesper Karlsson
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Inflationen enligt KPIF bromsade in från 1,3 procent i årstakt i juni till 0,7 procent i juli, enligt preliminära siffror från SCB.

Den ovanligt låga inflationen påverkas bland annat av den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel och den statliga subventionen av månadskort till kollektivtrafiken som infördes 1 juli, skriver TT.

KPIF är det mått som Riksbanken följer.

Snabb-KPI: Inflationstakten 0,2 procent i juli 2026
www.scb.se
Riksbankens inflationsmål ligger på en KPIF-inflation på 2,0 procent
TT
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