Chefsekonomernas varning: Inflationen tar fart igen i höst
Den kraftiga inbromsningen i inflationen i juli ger en missvisande bild, enligt bedömare som TT pratat med. De pekar på att tillfälliga skattesänkningar och subventioner pressar ner KPIF.
– Borträknat detta hade den legat närmare inflationsmålet på 2 procent, säger Danske Banks chefsekonom Susanne Spector.
Flera chefsekonomer räknar med att inflationen tar fart igen i höst när de tillfälliga åtgärderna upphör.
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