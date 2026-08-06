Chefsekonomernas varning: Inflationen tar fart igen i höst

Den kraftiga inbromsningen i inflationen i juli ger en missvisande bild, enligt bedömare som TT pratat med. De pekar på att tillfälliga skattesänkningar och subventioner pressar ner KPIF.

– Borträknat detta hade den legat närmare inflationsmålet på 2 procent, säger Danske Banks chefsekonom Susanne Spector.

Flera chefsekonomer räknar med att inflationen tar fart igen i höst när de tillfälliga åtgärderna upphör.