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Danske Banks chefsekonom Susanne Spector. (Jakob Åkersten Brodén/TT)
Svenska inflationen

Chefsekonomernas varning: Inflationen tar fart igen i höst

Av Jesper Karlsson
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Den kraftiga inbromsningen i inflationen i juli ger en missvisande bild, enligt bedömare som TT pratat med. De pekar på att tillfälliga skattesänkningar och subventioner pressar ner KPIF.

– Borträknat detta hade den legat närmare inflationsmålet på 2 procent, säger Danske Banks chefsekonom Susanne Spector.

Flera chefsekonomer räknar med att inflationen tar fart igen i höst när de tillfälliga åtgärderna upphör.

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