134 svenskar evakuerades från grekisk skogsbrand

Över 200 svenska och norska Apollo-gäster i Plomari på den grekiska ön Lesbos evakuerades på onsdagskvällen, skriver flera medier.

Det rörde sig om 134 svenskar, uppger Apollo för Aftonbladet. Enligt norska medier var det också 90 norrmän. De fick senare återvända till sina hotell. Evakueringen skedde på myndigheternas begäran.

Gästerna fördes till en strand i väntan på besked om de kunde återvända eller inte. En av dem var svenske Marcus von Boisman.

– De har flugit med helikoptrar hela dagen för att släcka bränder, säger han till TV4 Nyheterna.