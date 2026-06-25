Sverige skänker mobilt flygledartorn till Ukraina
Sverige skänker ett mobilt flygledartorn till Ukraina, skriver TT. Många av Ukrainas flygledartorn har bombats sönder i ryska attacker och systemet är efterfrågat, säger infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).
– Ett flygledartorn tar normalt två år att bygga. Med mobila flygledartorn kan det gå på dygn i stället, säger han.
Tornet består av två flyttbara containrar. Den ena containern innehåller ett kameratorn som kan fällas ut och resas till 28 meters höjd. I den andra containern finns en skyddad kontrollcentral där flygledare leder trafiken med kameror, sensorer och kommunikationssystem.
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