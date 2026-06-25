Sverige skänker mobilt flygledartorn till Ukraina

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) tillsammans med Serhij Derkatj, Ukrainas vice minister för samhällen, territorier och utveckling av infrastruktur, när det mobila flygledartornet.

Sverige skänker ett mobilt flygledartorn till Ukraina, skriver TT. Många av Ukrainas flygledartorn har bombats sönder i ryska attacker och systemet är efterfrågat, säger infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

– Ett flygledartorn tar normalt två år att bygga. Med mobila flygledartorn kan det gå på dygn i stället, säger han.

Tornet består av två flyttbara containrar. Den ena containern innehåller ett kameratorn som kan fällas ut och resas till 28 meters höjd. I den andra containern finns en skyddad kontrollcentral där flygledare leder trafiken med kameror, sensorer och kommunikationssystem.