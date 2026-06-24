”Sveriges elnät kan ge 40 procent mer effekt”

Sveriges elnät kan öka kapaciteten och leverera upp till 40 procent mer effekt, skriver två företrädare för Energiforsk på SvD Debatt.

”Det handlar framför allt om bättre mätning och datahantering samt en mer aktiv drift av elsystemet.”

Staten måste vidta åtgärder för att minska flaskhalsar och påskynda omställningen mot nollutsläpp, skriver debattörerna.

Energimarknadsinspektionen måste också ge elnätsföretagen incitament till ökat nätutnyttjande, tillägger de.