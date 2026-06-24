”Sveriges elnät kan ge 40 procent mer effekt”
Sveriges elnät kan öka kapaciteten och leverera upp till 40 procent mer effekt, skriver två företrädare för Energiforsk på SvD Debatt.
”Det handlar framför allt om bättre mätning och datahantering samt en mer aktiv drift av elsystemet.”
Staten måste vidta åtgärder för att minska flaskhalsar och påskynda omställningen mot nollutsläpp, skriver debattörerna.
Energimarknadsinspektionen måste också ge elnätsföretagen incitament till ökat nätutnyttjande, tillägger de.
Om debattörerna
Martin Vallstrand, vd Energiforsk
Malin Strand, affärsutvecklingschef Energiforsk
bakgrund
Energiforsk
Wikipedia (sv)
Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av branschorganisationerna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige, det statliga affärsverket Svenska kraftnät, samt gas- och energiföretaget Nordion Energi. Företaget initierar och projektleder forskning och analys med syftet att bidra till ett robust, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem, vilket finns beskrivet i företagets ägardirektiv Sedan 2020-talet har Energiforsk varit en aktiv part i den svenska samhällsdebatten med flera uppmärksammade rapporter. Energiforsks uppdragsgivare, som finansierar forskningen, är framför allt företag i energibranschen, i industrin, myndigheter och branschorganisationer. Energiforsk bildades 2015, när de fyra organisationerna Värmeforsk, Svenskt Gastekniskt Center, Elforsk och forskningsprogrammet Fjärrsyn gick ihop till ett företag. Vd för Energiforsk är sedan 2016 Markus Wråke. Energiforsk har meddelat att Markus Wråke kommer att sluta den 31 januari 2026 och att rekrytering efter ny vd pågår.
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