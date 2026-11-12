SVT ställer in partiledardebatten i ”Agenda” nästa söndag, rapporterar Expressen. Anledningen är den utdragna regeringsbildningen, säger kanalens presstalesperson Johan Klefbom.

– Jag kan inte tänka mig att det blir av, i och med att det inte finns en regering ännu. Om vi hade fått en regering i september hade vi i normalfall hållit debatt i november.

Agenda har vanligtvis en partiledardebatt efter att höstbudgeten respektive vårbudgeten presenterats. Men i och med att det blir en övergångsbudget i år lär debatten strykas, fortsätter Klefbom.