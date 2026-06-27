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Arkivbild av sydkoreanska stridsflygplan. (AP)
Utrikes

Sydkorea: Ryska och kinesiska plan i vår luftförsvarszon

Av Hedda Hallsenius
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Sydkorea uppger att fler än tio kinesiska och ryska militärflygplan flugit in i Sydkoreas luftförsvarszon under lördagen, rapporterar AFP.

Sydkorea skickade upp egna stridsflyg, varpå de kinesiska och ryska planen lämnade området. Planen flög aldrig in i Sydkoreas luftrum, enligt den sydkoreanska militären.

Enligt Kinas försvarsdepartement var flygningen en del av en ”strategisk patrullering”.

En luftförsvarszon är en ”bufferzon” utanför ett lands luftrum där man kontrollerar och övervakar flygplan
AFP  · Ofta betalvägg
Ingenting om Sydkorea nämns i Kinas uttalande
TT
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