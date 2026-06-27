Sydkorea: Ryska och kinesiska plan i vår luftförsvarszon
Sydkorea uppger att fler än tio kinesiska och ryska militärflygplan flugit in i Sydkoreas luftförsvarszon under lördagen, rapporterar AFP.
Sydkorea skickade upp egna stridsflyg, varpå de kinesiska och ryska planen lämnade området. Planen flög aldrig in i Sydkoreas luftrum, enligt den sydkoreanska militären.
Enligt Kinas försvarsdepartement var flygningen en del av en ”strategisk patrullering”.
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