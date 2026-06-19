ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Polisen har spärrat av vägar i närheten av olycksplatsen. (Jordan Reynolds /AP/TT / AP)
Utrikes

En död och flera skadade efter tågkrasch i England

Av Jacob Ruderstam
Publicerad: . Uppdaterad:

En person har dött och flera är skadade efter att två tåg krockat med varandra i brittiska Bedford under fredagen, rapporterar brittiska medier. Det handlar om ett passagerartåg som har kört på ett annat bakifrån.

Ett stort antal räddningsfordon skickades till platsen efter larmet om olyckan, som inträffade 10 mil norr om London. Det är oklart hur många som skadats.

Polisen uppmanar anhöriga och vänner till personer som kan ha befunnit sig på tågen att hålla sig borta från platsen.

Polisen på X
x.com
Det ena tåget uppges ha kört på det andra bakifrån
www.telegraph.co.uk  · Ofta betalvägg
Sky News rapporterar löpande
live · Sky News
BBC rapporterar löpande
live · BBC

Bedford

karta
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen