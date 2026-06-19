En död och flera skadade efter tågkrasch i England

Polisen har spärrat av vägar i närheten av olycksplatsen.

En person har dött och flera är skadade efter att två tåg krockat med varandra i brittiska Bedford under fredagen, rapporterar brittiska medier. Det handlar om ett passagerartåg som har kört på ett annat bakifrån.

Ett stort antal räddningsfordon skickades till platsen efter larmet om olyckan, som inträffade 10 mil norr om London. Det är oklart hur många som skadats.

Polisen uppmanar anhöriga och vänner till personer som kan ha befunnit sig på tågen att hålla sig borta från platsen.