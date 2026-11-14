Hamnmyndigheten i New Orleans stämmer ägarna och förvaltarna till det tankerfartyg som körde in i ett passagerarfartyg på fredagskvällen, enligt dokument som CBC tagit del av.

Enligt stämningsansökan är tankerfartyget ansvarigt för att olyckan inträffade, vilket uppskattningsvis ska ha lett till kostnader på motsvarande tio miljoner kronor. Hamnmyndigheten kräver ersättning för bland annat sanering och reparationer, och föreslår att fartyget ska beslagtas och säljas för att finansiera det hela.

Passagerarfartyget var förtöjt när det kördes på av tankerfartyget. 129 personer befann sig ombord men ingen skadades allvarligt.