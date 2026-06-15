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En ung tjej i London, 15 juni. (Kin Cheung /AP/TT)
Begränsningarna av sociala medier

Techjättarna om förbudet: ”Tonåringar kan isoleras”

Av Helena Sällström
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Meta, Youtube och Snapchat kritiserar Storbritanniens planer på en 16-årsgräns för att använda sociala medier, rapporterar The Guardian.

En talesperson för Meta säger att en sådan lag riskerar att ”isolera tonåringar”. Snapchat skriver i ett uttalande att de flesta använder tjänsten för att skicka privata meddelanden till vänner och familj och att ett strikt förbud inte skapar trygghet, utan kan driva unga till mindre säkra plattformar på internet.

Det planerade förbudet presenterades av premiärminister Keir Starmer tidigare i dag och går längre än det som Australien har infört. Alla de stora sociala medieplattformarna stoppas och separata restriktioner införs för spelappar, livestreaming och chattbotar.

Den brittiska regeringen vill att förbudet ska träda i kraft tidigt nästa år
www.theguardian.com
Handlar bland annat om Snapchat, Tiktok, Youtube, Instagram, Facebook och X – Whatsapp och Signal omfattas inte
BBC
Starmer: ”Sociala medier gör barn olyckliga”
TT
17-åringarna Lilith och Helen undrar hur det ska gå till att genomföra förbudet
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Förbuden mot sociala medier sprider sig över världen
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