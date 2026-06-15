Techjättarna om förbudet: ”Tonåringar kan isoleras”

Meta, Youtube och Snapchat kritiserar Storbritanniens planer på en 16-årsgräns för att använda sociala medier, rapporterar The Guardian.

En talesperson för Meta säger att en sådan lag riskerar att ”isolera tonåringar”. Snapchat skriver i ett uttalande att de flesta använder tjänsten för att skicka privata meddelanden till vänner och familj och att ett strikt förbud inte skapar trygghet, utan kan driva unga till mindre säkra plattformar på internet.

Det planerade förbudet presenterades av premiärminister Keir Starmer tidigare i dag och går längre än det som Australien har infört. Alla de stora sociala medieplattformarna stoppas och separata restriktioner införs för spelappar, livestreaming och chattbotar.