Techjättarnas miljardbyggen pressas av lokala protester
USA:s AI-boom riskerar att bromsas av ett växande lokalt motstånd mot nya datacenter, skriver The Economist. I flera delstater protesterar invånare mot buller, elbehov, vattenoro o…
The Economist
America’s data-centre backlash puts the AI boom at risk
Opposition is spreading across the country.
Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer
- Förklaring & fördjupning
- Gå förbi betalväggar
- Annonsfri upplevelse
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen