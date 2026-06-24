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Ekonomi

Techjättarnas miljardbyggen pressas av lokala protester

People opposed to a data center proposal at the former Pennhurst state hospital grounds attend an East Vincent Township supervisors meeting, 2025, in Spring City, Pa. (Marc Levy/AP)

USA:s AI-boom riskerar att bromsas av ett växande lokalt motstånd mot nya datacenter, skriver The Economist. I flera delstater protesterar invånare mot buller, elbehov, vattenoro o…

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The Economist

America’s data-centre backlash puts the AI boom at risk

Opposition is spreading across the country.

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