Tekniken skulle spara tid – många blir ”AI-barnvakter”
Teknikbloggaren Steve Yegge lät AI-agenter ta över stora delar av kodandet. Produktiviteten steg, men också tröttheten. Programmeraren beskriver sin nya roll som en ”barnvakt åt AI…
The Atlantic
America Is Headed Toward the Infinite Workweek
The future of AI and jobs will be so much weirder…
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