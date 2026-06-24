ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Innovation & framtid

Tekniken skulle spara tid – många blir ”AI-barnvakter”

Instead of allowing for greater focus, the latest AI tools are overwhelming many workers. (Shutterstock)

Teknikbloggaren Steve Yegge lät AI-agenter ta över stora delar av kodandet. Produktiviteten steg, men också tröttheten. Programmeraren beskriver sin nya roll som en ”barnvakt åt AI…

Läs hela artikeln
The Atlantic

America Is Headed Toward the Infinite Workweek

The future of AI and jobs will be so much weirder…

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen