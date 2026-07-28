Teknikjättar samarbetar mot AI-angrepp efter smitningen
Ett 40-tal teknik- och AI-jättar har ingått ett samarbete för att motverka AI-genererade it-angrepp, rapporterar CNBC. Initiativet från bolag som Nvidia, Space X och Microsoft kommer i spåren av den uppmärksammade händelsen då modeller från Open AI smet från en sluten testmiljö för att göra ett intrång i AI-startupen Hugging Face.
Samarbetet ska förbättra försvar mot liknande intrång och leda till mer delning av öppna verktyg och källkod mellan företagen, skriver kanalen.
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