Tesla ska avveckla produktionen av Cybertruck vid fabriken i Texas i mitten av nästa år, skriver vd:n Elon Musk på X. I stället ökar bolaget tillverkningen av den självkörande taxibilen Cybercab.

Reuters noterar att det är oklart om produktionen ska flyttas eller läggas ner, men konstaterar att Tesla i dagsläget inte har någon annan fabrik där Cybertruck kan produceras.

Samtidigt skriver modellens chefsingenjör Wes Morrill på X att Cybertruck ”var en fantastisk plattform för teknikutveckling” och att tekniken ”lever vidare genom Cybercab”.

På en fråga från en X-användare svarar Morrill att Tesla kommer att fortsätta tillhandahålla reservdelar, service och support för Cybertruck.