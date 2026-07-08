Testosteronnivåer hos män har halverats på 50 år
De genomsnittliga nivåerna av testosteron hos män har halverats de senaste 50 åren, visar forskning enligt The Guardian.
Slutsatsen bygger på data om fler än 100 000 män från Israel, USA, Brasilien, Finland och Danmark mellan 1972 och 2019.
Fetma och diabetes har pekats ut som troliga förklaringar, men forskarna misstänker också att miljöfaktorer som hormonstörande kemikalier kan vara en bidragande orsak, men sambandet är ännu oklart.
– Jag tror att vi står inför en stor kris för mäns reproduktiva hälsa, säger professorn Hagai Levine.
bakgrund
Testosteron
Wikipedia (sv)
Testosteron, kemiskt namn 17β-hydroxiandrost-4-en-3-on, är den viktigaste av androgenerna, de manliga könshormonerna. Det är ett hormon i steroidkedjan som bildas av progesteron och DHEA, och kan antingen verka i egen kraft som hormon, eller fungera som förstadium till östrogen och dihydrotestosteron. Testosteron utsöndras i testiklarna hos män, och i äggstockarna hos kvinnor. Testosteron är originalet till de syntetiska anabola steroiderna. Hormonet har betydelse hos både män och kvinnor, genom sin påverkan på bland annat könsdrift, muskelfunktion och skelett. Under fosterutvecklingen har hormonet en central roll för utveckling av manligt kön. Under den manliga puberteten frisätts hormonet i väsentligt större mängd. Testosteronet styr såväl den manliga könsmognaden som de sekundära manliga karaktärsdragen, såsom djupare röst och större muskelmassa.
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