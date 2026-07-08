Testosteronnivåer hos män har halverats på 50 år

Siluetten av en man i Brasilien, ett av de länder varifrån data har använts för studien.

De genomsnittliga nivåerna av testosteron hos män har halverats de senaste 50 åren, visar forskning enligt The Guardian.

Slutsatsen bygger på data om fler än 100 000 män från Israel, USA, Brasilien, Finland och Danmark mellan 1972 och 2019.

Fetma och diabetes har pekats ut som troliga förklaringar, men forskarna misstänker också att miljöfaktorer som hormonstörande kemikalier kan vara en bidragande orsak, men sambandet är ännu oklart.

– Jag tror att vi står inför en stor kris för mäns reproduktiva hälsa, säger professorn Hagai Levine.