Tidigare Ericsson-toppen Björn Svedberg är död
Företagsledaren Björn Svedberg har avlidit. Det bekräftar hans dotter Camilla Ulltin för DN. Svedberg blev mest känd för sin långa sejour på telekombolaget Ericsson.
Mellan 1977 och 1990 var Svedberg vd och koncernchef för Ericsson. Därefter hade han posten som styrelseordförande i företaget fram till 1998.
Mellan 1992 och 1997 var han vd för S-E-banken, nuvarande SEB.
Under karriären satt Svedberg även i styrelsen i bolag som Volvo, Investor och ABB.
Björn Svedberg blev 88 år.
bakgrund
Björn Svedberg
Wikipedia (sv)
Björn Magnus Ivar Svedberg, född 4 juli 1937, är en svensk civilingenjör och tidigare företagsledare. Svedberg var verkställande direktör för Ericsson 1977–1990 och VD för S-E-Banken 1992–1997.
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