Tolv misstänks för hot mot muslimskt event i England

Brittisk polis har gripit tolv personer som misstänks för ett ”potentiellt allvarligt hot” mot ett muslimskt evenemang i Suffolk i England, rapporterar Reuters.

Enligt polisen handlar utredningen om ”extremhögerterrorism”.

Omkring 15 000 personer deltog i evenemanget under helgen. Det avslutades tidigare än planerat på söndagen, men annars påverkades det inte.

Storbritanniens inrikesminister Shabana Mahmood skriver i ett inlägg på X att hon förstår att nyheterna kommer att oroa brittiska muslimer.

”Vi måste stå upp mot hat och enas i vår delade tro på ett land som är öppet, generöst och tolerant mot hela vår befolkning”, skriver hon.