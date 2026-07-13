Tolv misstänks för hot mot muslimskt event i England
Brittisk polis har gripit tolv personer som misstänks för ett ”potentiellt allvarligt hot” mot ett muslimskt evenemang i Suffolk i England, rapporterar Reuters.
Enligt polisen handlar utredningen om ”extremhögerterrorism”.
Omkring 15 000 personer deltog i evenemanget under helgen. Det avslutades tidigare än planerat på söndagen, men annars påverkades det inte.
Storbritanniens inrikesminister Shabana Mahmood skriver i ett inlägg på X att hon förstår att nyheterna kommer att oroa brittiska muslimer.
”Vi måste stå upp mot hat och enas i vår delade tro på ett land som är öppet, generöst och tolerant mot hela vår befolkning”, skriver hon.
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