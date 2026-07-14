Tonar ner oron efter att Mbappé grimaserat på träning: ”Är 100 procent”

I fotbolls-VM:s kvartsfinal fick franska stjärnspelaren Kylian Mbappé kliva av planen efter en misstänkt skada. Dessutom kunde han inte närvara på hela landslagsträningen inför ödesmötet mot Spanien i kväll, skriver Franska RMC Sport.

Men franske tränaren Didier Deschamps tonar ner spekulationerna.

– Kylian mår bra. Man kan inte vara mer än 100 procent och ja, han är 100 procent, säger Deschamps på presskonferensen.

Under måndagens träning deltog Mbappé på sidan av planen, genom att jogga och köra några passningar. Efter ett skott ska han ha grimaserat och därefter avslutat träningen, vilket uppmärskammats i franska medier och lett till spekulationer.

Matchen mellan Frankrike och Spanien har avspark 21.00 i kväll.