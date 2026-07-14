VM-svepet: Victoria Beckham viral efter svala firandet

Familjen Beckham på läktaren under matchen mot Norge. (TT/AP)

Ställningen just nu

Det har blivit dags för VM:s första semifinal. Först ut är Frankrike och Spanien, som möter varandra i Los Angeles klockan 21, svensk tid.

Så här är ställningarna just nu.

Därför klipper tv-produktionen jämt till Infantino

Säkert har du noterat att VM-sändningen vid något tillfälle under i princip varje match – oftast före den första vätskepausen – klipper till Fifa-presidenten Gianni Infantino på läktaren. Produktionsbolaget bakom sändningarna heter Host Broadcast Service, HBS, och ägs till 49 procent av Fifa. Enligt Fifa styr man inte vilka specifika bilder som HBS förser kanalerna med. Men det finns en överenskommelse mellan Fifa och HBS om att det i varje halvlek måste förekomma en så kallad ”dignitary shot”, det vill säga en bild på högt uppsatta personer, skriver The Athletic. Syftet är att visa upp de högst rankade företrädarna på plats, personer som i Fifa-världen räknas som ”VVIP:s” (Very, Very Important People). Det kan vara alltifrån statschefer till kändisar – eller Fifa-presidenten själv.

Victoria Beckham ”firade inombords”

Victoria Beckham har blivit lite av en internetikon efter Storbritanniens seger mot Norge i helgen. När Jude Bellingham petade in matchavgörande 2-1 på tilläggstid hoppade David Beckham och barnen Romeo, Cruz och Harper bokstavligen upp och ner av förtjusning. Men Victoria Beckham satt kvar, till synes helt oberörd. Fansen verkar inte arga. ”Victoria Beckham är den bästa engelska kvinnan genom tiderna, utan tvekan”, skriver ett fan enligt The Guardian. Hennes make David Beckham skriver på Instagram att hans fru ”firade inombords” följt av en gråtskrattande emoji. I en Netflix-dokumentär förra året kommenterade Victoria Beckham det faktum att hon ”alltid ser sur ut”, och förklarade att hon spänner sig så fort hon ser en kamera. – Barriären åker upp, rustningen tas på och då kommer den där sura personen som inte ler fram, sa hon.

Norge öppnar för att hålla i VM-spakarna framöver

Det råder som bekant total fotbollsyra i Norge och nu öppnar flera partier i landet för att arrangera VM och EM i framtiden. Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti och Senterpartiet är positiva till idén – så länge Norge är medvärd tillsammans med andra länder. Tre partier – Høyre, Rødt och Arbeiderpartiet – är mer återhållsamt positiva och betonar att Norge i dagsläget varken har arenor eller infrastruktur för ett mästerskap.

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