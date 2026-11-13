M och S har skickat in sina “totalpaket” till C, skriver SVT Nyheter.

”Nu kommer vi att gå igenom förslagen noggrant i våra interna beslutsprocesser”, skriver C:s partiledare Elisabeth Thand Ringqvist i ett pressmeddelande.

Enligt C-ledaren omfattar förslagen politik M respektive S vill genomföra, partier de vill samarbeta med och ”hur de tänker få stöd för politiken i riksdagen”.

Elisabeth Thand Ringqvist skriver att C varit tydligt med att partiet vill ha bland annat fler jobb, ökad tillväxt, minskade utsläpp och starkare välfärd.