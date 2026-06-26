Trafikverket varnar för blödande asfalt – går upp i stabsläge
Trafikverket varnar för så kallad blödande asfalt på grund av det riktigt varma vädret som drar in över Sverige i helgen.
Det innebär att bindemedlet i asfalten kan stiga upp och göra vägbanorna hala.
– Region Västra har gått upp i stabsläge, våra entreprenörer är beredda att sanda och åtgärda där det upptäcks, säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana i ett pressmeddelande.
Nu uppmanar de trafikanter att sänka hastigheten och hålla avstånd, eftersom det finns risk för stillastående fordon på vägarna.
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