Trafikverket varnar för blödande asfalt – går upp i stabsläge

(Tomas Oneborg / SvD / TT / SVENSKA DAGBLADET)

Trafikverket varnar för så kallad blödande asfalt på grund av det riktigt varma vädret som drar in över Sverige i helgen.

Det innebär att bindemedlet i asfalten kan stiga upp och göra vägbanorna hala.

– Region Västra har gått upp i stabsläge, våra entreprenörer är beredda att sanda och åtgärda där det upptäcks, säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana i ett pressmeddelande.

Nu uppmanar de trafikanter att sänka hastigheten och hålla avstånd, eftersom det finns risk för stillastående fordon på vägarna.