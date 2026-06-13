Transportproblem gör svensk industri sårbar vid krig
Transporterna på väg, räls och vatten utgör en sårbarhet för svensk industri i händelse av kris eller krig. Det varnar branschorganisationen Teknikföretagen för i en ny rapport, skriver DN.
– Om en viktig transportväg slås ut kan det få stora konsekvenser, särskilt i krig, säger Teknikföretagens vd Pia Sandvik till tidningen.
Enligt henne är flera medlemsföretag redan stressade över situationen i fredstid. Det andra stora problemet, enligt rapporten, är att företagen inte har klart för sig vad som är deras roll vid krig eller kris.
I januari skickade Myndigheten för civilt försvar ut en broschyr till alla företag med fler än fem anställda med råd om hur de ska stärka sin beredskap, enligt SVT Nyheter.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen