Transportproblem gör svensk industri sårbar vid krig

Transporterna på väg, räls och vatten utgör en sårbarhet för svensk industri i händelse av kris eller krig. Det varnar branschorganisationen Teknikföretagen för i en ny rapport, skriver DN.

– Om en viktig transportväg slås ut kan det få stora konsekvenser, särskilt i krig, säger Teknikföretagens vd Pia Sandvik till tidningen.

Enligt henne är flera medlemsföretag redan stressade över situationen i fredstid. Det andra stora problemet, enligt rapporten, är att företagen inte har klart för sig vad som är deras roll vid krig eller kris.

I januari skickade Myndigheten för civilt försvar ut en broschyr till alla företag med fler än fem anställda med råd om hur de ska stärka sin beredskap, enligt SVT Nyheter.