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Pia Sandvik. Malmbanan i Kiruna. (Jonas Ekströmer / TT. Christine Olsson / TT.)
Svenska krisberedskapen

Transportproblem gör svensk industri sårbar vid krig

Av Kinga Sandén
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Transporterna på väg, räls och vatten utgör en sårbarhet för svensk industri i händelse av kris eller krig. Det varnar branschorganisationen Teknikföretagen för i en ny rapport, skriver DN.

– Om en viktig transportväg slås ut kan det få stora konsekvenser, särskilt i krig, säger Teknikföretagens vd Pia Sandvik till tidningen.

Enligt henne är flera medlemsföretag redan stressade över situationen i fredstid. Det andra stora problemet, enligt rapporten, är att företagen inte har klart för sig vad som är deras roll vid krig eller kris.

I januari skickade Myndigheten för civilt försvar ut en broschyr till alla företag med fler än fem anställda med råd om hur de ska stärka sin beredskap, enligt SVT Nyheter.

Volvo och Scania finns bland Teknikföretagens 4 500 medlemsföretag
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Broschyren innehåller konkreta råd om hur företagen kan planera, öva och stärka sin beredskap för olika situationer (18 januari)
Sveriges Television
Pia Sandvik: ”Ska jag fortsätta göra det jag gör, eller förväntas jag göra någonting annat?” (27 februari 2025)
www.tn.se
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