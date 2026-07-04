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Civilförsvarsminister Carl-Oscar Bohlin. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska krisberedskapen

Regeringen vill öka beredskapen i kommunerna

Av Hedda Hallsenius
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Regeringen förbereder en lagändring för höjd krisberedskap som bland annat innebär att kommuner och regioner ska ha tillräckligt med resurser på lager för att klara av viktig verksamhet i två veckor. Det rapporterar SVT Nyheter.

Det gäller bland annat skolmat, mediciner och drivmedel.

– Barnomsorg, äldreomsorg, skolverksamhet – allt det där måste kunna fungera även under störningar, säger Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar.

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