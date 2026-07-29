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Utredare Pia Clerté under dagens pressträff med anledning av att regeringen tillsätter en utredning om hur tillgången till civila skjutbanor kan öka. (Magnus Grimstedt/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska krisberedskapen

Regeringen vill bygga fler civila skjutbanor

Av Louise Cassemar
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Regeringen tillsätter en utredning för att bygga fler skjutbanor i Sverige. Det meddelar ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) på en pressträff.

Flera skjutbanor har lagts ner.

– Det här rimmar illa med den tillväxt som vi ser i totalförsvaret och de förutsättningar som regeringen vill se för den svenska sportskytterörelsen och jägarkåren, säger Bohlin och presenterar utredaren Pia Clerté som själv är sportskytt.

Utredningen ska redovisas senast den 31 augusti nästa år
TT
Regeringens pressmeddelande: En god tillgång till civila skjutbanor i hela landet är viktig för totalförsvaret
www.regeringen.se
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