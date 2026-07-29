Regeringen vill bygga fler civila skjutbanor
Regeringen tillsätter en utredning för att bygga fler skjutbanor i Sverige. Det meddelar ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) på en pressträff.
Flera skjutbanor har lagts ner.
– Det här rimmar illa med den tillväxt som vi ser i totalförsvaret och de förutsättningar som regeringen vill se för den svenska sportskytterörelsen och jägarkåren, säger Bohlin och presenterar utredaren Pia Clerté som själv är sportskytt.
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