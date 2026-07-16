KD: Bönder ska producera mat – inte fylla i dokument

Svenska lantbrukare tvingas lägga för mycket tid på dokumentation och kontakt med myndigheterna, skriver KD-ledaren Ebba Busch tillsammans med landsbygdsministern och partikollegan Peter Kullgren på DN Debatt.

Partiet presenterar 21 reformer som det hoppas ska ge lantbrukarna mer tid att lägga på djuren, grödorna, klimatet och Sveriges beredskap. KD föreslår bland annat modernare djurhälsoregler och höjda gränser för vattenuttag.

”Svenska bönder ska använda sin tid till att producera mat, utveckla sina företag och stärka Sveriges beredskap – inte till att fylla i ytterligare blanketter.”