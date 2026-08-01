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Arkivbild från Moskva. (Alexander Zemlianichenko /AP/TT / AP)
Utrikes

Tre döda i explosion på restaurang i Moskva

Av Hedda Hallsenius
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Tre personer har dött och runt 15 har skadats i en explosion nära ett sommarkafé i centrala Moskva, uppger rysk polis för den statliga nyhetsbyrån Ria Novosti. Det rapporterar AFP.

Explosionen ska ha inträffat vid strax efter 17.00 svensk tid.

Flera exilryska medier rapporterar att explosionen inträffade i en restaurang i en av de så kallade Stalinskraporna vid Kudrinskajatorget.

I en rad ryska och exilryska Telegramkanaler cirkulerar obekräftade uppgifter om att restaurangen var bokad för en privat fest för en rysk toppgeneral.

Det är ännu oklart vad som orsakade explosionen.

AFP:s notis
AFP  · Ofta betalvägg
Kaféet ligger vid ett torg
TT
Polisen har spärrat av området
meduza.io
Enligt vittnen stod bilar med svarta registreringsskyltar – som vanligtvis används av militären – utanför restaurangen
t.me
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