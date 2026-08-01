Tre döda i explosion på restaurang i Moskva

Tre personer har dött och runt 15 har skadats i en explosion nära ett sommarkafé i centrala Moskva, uppger rysk polis för den statliga nyhetsbyrån Ria Novosti. Det rapporterar AFP.

Explosionen ska ha inträffat vid strax efter 17.00 svensk tid.

Flera exilryska medier rapporterar att explosionen inträffade i en restaurang i en av de så kallade Stalinskraporna vid Kudrinskajatorget.

I en rad ryska och exilryska Telegramkanaler cirkulerar obekräftade uppgifter om att restaurangen var bokad för en privat fest för en rysk toppgeneral.

Det är ännu oklart vad som orsakade explosionen.