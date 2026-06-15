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Carl-Oskar Bohlin filmade demonstranterna som följde efter honom i september 2025. (Polisens förundersökning)
Hoten mot politikerna

Tre döms för att ha följt efter Carl-Oskar Bohlin

Av Olivia W Demred
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Tre personer döms för ofredande efter att ha följt efter Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, i höstas. Straffet blir dagsböter. En fjärde person som filmade händelsen frias.

Tingsrätten skriver att de tilltalade har haft rätt att uttrycka åsikter, men menar att agerandet har övergått till att vara ”hänsynslöst och ägnat att kränka dennes frid på ett kännbart sätt”.

Bohlin filmade när Palestina-aktivisterna följde efter honom genom Gamla stan och skrek slagord, som ”barnamördare”. Händelsen fick stor spridning i sociala medier.

Tingsrätten dömer tre personer för ofredande mot minister
pressmeddelande · www.domstol.se
Händelsen utspelade sig i september förra året
Aftonbladet
De döms till dagsböter
TT
Tingsrättens pressmeddelande
www.domstol.se
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Hoten mot politikernaCarl-Oskar BohlinBrottModeraternaStockholmStockholms län