Tre döms för att ha följt efter Carl-Oskar Bohlin
Tre personer döms för ofredande efter att ha följt efter Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, i höstas. Straffet blir dagsböter. En fjärde person som filmade händelsen frias.
Tingsrätten skriver att de tilltalade har haft rätt att uttrycka åsikter, men menar att agerandet har övergått till att vara ”hänsynslöst och ägnat att kränka dennes frid på ett kännbart sätt”.
Bohlin filmade när Palestina-aktivisterna följde efter honom genom Gamla stan och skrek slagord, som ”barnamördare”. Händelsen fick stor spridning i sociala medier.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen