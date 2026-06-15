Tre döms för att ha följt efter Carl-Oskar Bohlin

Carl-Oskar Bohlin filmade demonstranterna som följde efter honom i september 2025.

Tre personer döms för ofredande efter att ha följt efter Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, i höstas. Straffet blir dagsböter. En fjärde person som filmade händelsen frias.

Tingsrätten skriver att de tilltalade har haft rätt att uttrycka åsikter, men menar att agerandet har övergått till att vara ”hänsynslöst och ägnat att kränka dennes frid på ett kännbart sätt”.

Bohlin filmade när Palestina-aktivisterna följde efter honom genom Gamla stan och skrek slagord, som ”barnamördare”. Händelsen fick stor spridning i sociala medier.