Tre män åtalas i USA för terrorplanen mot den brittiska flygbasen Fairford och nästan 20 attacker mot judiska mål i Europa och USA. Det rapporterar AFP.

”De har varit med och planerat terrordåd på uppdrag av terrororganisationer knutna till Iran”, skriver åklagaren Jamie MacDonald i ett uttalande enligt AP.

Det framgår inte om något av dåden har utförts.

En av männen greps i våras, och ska ha fortsatt planera en attack mot Fairfordbasen från häktet i samråd med de båda andra. De tre männen greps på väg till flygbasen mitt i natten den 27 september. Inget sprängmedel hittades i deras skåpbilar, bara stora mängder bensin.