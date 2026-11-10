Tre män åtalas i USA för terrorplan mot brittisk bas
Tre män åtalas i USA för terrorplanen mot den brittiska flygbasen Fairford och nästan 20 attacker mot judiska mål i Europa och USA. Det rapporterar AFP.
”De har varit med och planerat terrordåd på uppdrag av terrororganisationer knutna till Iran”, skriver åklagaren Jamie MacDonald i ett uttalande enligt AP.
Det framgår inte om något av dåden har utförts.
En av männen greps i våras, och ska ha fortsatt planera en attack mot Fairfordbasen från häktet i samråd med de båda andra. De tre männen greps på väg till flygbasen mitt i natten den 27 september. Inget sprängmedel hittades i deras skåpbilar, bara stora mängder bensin.
Terrorplanen mot engelska flygbasen — det gäller saken
- Fem män greps den 27 september nära RAF Fairford i England misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot flygbasen.
- RAF Fairford används av USA för bombflyg mot Iran och har pekats ut som mål av Irans revolutionsgarde sedan juli.
- Brittisk polis utreder möjliga kopplingar till Iran, och en 27-årig man med brittiskt och iranskt medborgarskap greps senare i London.
- Inga sprängämnen hittades i de misstänkta männens skåpbilar, men en stor mängd bensin påträffades enligt polisen.
- USA har efter händelsen flugit hem sina B-1-bombflyg från basen och både USA:s och Storbritanniens regeringar ser tecken på utländsk inblandning.