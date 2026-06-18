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Arkivbild av en krokodil. (Paul Kleiven / NTB)
Utrikes

Treåring till sjukhus – hamnade i inhägnad med krokodil

Av Hedda Hallsenius
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En treårig pojke i Storbritannien har förts till sjukhus efter att han hamnat i en krokodilinhägnad på en djurpark, rapporterar Sky News.

Pojkens skadeläge beskrivs som allvarligt men stabilt.

En 30-årig man har gripits misstänkt för försök till mord. Polisen är nu i färd med att förhöra vittnen på plats för att ta reda på vad som har hänt.

Mannen och pojken tros inte känna varandra, enligt polisen.

Händelsen inträffade strax före 13.30 lokal tid
Sky News
Polisen utreder huruvida pojken attackerades av krokodilen
BBC
Polisen: ”Stöttar pojkens familj på sjukhuset”
www.theguardian.com
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