Treåring till sjukhus – hamnade i inhägnad med krokodil

En treårig pojke i Storbritannien har förts till sjukhus efter att han hamnat i en krokodilinhägnad på en djurpark, rapporterar Sky News.

Pojkens skadeläge beskrivs som allvarligt men stabilt.

En 30-årig man har gripits misstänkt för försök till mord. Polisen är nu i färd med att förhöra vittnen på plats för att ta reda på vad som har hänt.

Mannen och pojken tros inte känna varandra, enligt polisen.